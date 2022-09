Elisa dal palco, 'votate chi si occupa del clima'

(ANSA) - AGRIGENTO, 02 SET - "Ognuno deve fare la sua parte, siamo esseri potenti. I politici e il governo hanno in mano le decisioni finali, sono loro a dover mettere la crisi climatica in agenda. Ma noi possiamo votare chi mette il clima al centro".

L'ha detto ieri sera la musicista e cantautrice Elisa che, per la tappa agrigentina del suo "Back to the future live tour 2022", ha riempito, in ogni ordine e grado di posti (oltre 4 mila i presenti) lo spazio al disposizione nella Valle dei Templi.

"Ma dove vivete? Ma che posto è? Ce lo invidiano in tutto il mondo un posto del genere - ha detto la quarantaquattrenne produttrice discografica che si è esibita sotto i templi della Concordia e di Giunone - . Questo è un posto spettacolare. Vengo a vivere qui, faccio l'orto, facciamo un concerto al mese e andiamo al mare d'inverno", ha aggiunto, sorridendo.

Da "Hallelujah", di Jeff Buckley, in poi è stato un continuo susseguirsi di standing ovation per la cantante triestina che ha anche fatto salire sul palco una ragazza, Giorgia, che voleva cantare "Luce" insieme a lei. (ANSA).