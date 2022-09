'Cherubini per sempre', nuova rassegna di musica da camera

(ANSA) - RAVENNA, 02 SET - 'Cherubini per sempre' è la nuova rassegna di musica da camera nata in seno all'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che coinvolge alcuni degli strumentisti che nel corso degli anni vi hanno suonato. Perché, anche quando della Cherubini non si fa più parte, 'cherubini' si resta, e le vibrazioni di quell'esperienza continuano a farsi sentire anche nel dipanarsi di nuovi progetti. Come in questa breve rassegna di concerti, che si articola in tre appuntamenti organizzati dalla stessa Orchestra Cherubini che ha invitato a Ravenna alcune formazioni cameristiche (Trio Hegel, Quartetto Felix e mdi ensemble) nelle quali un ruolo importante è rivestito proprio da alcuni ex dell'orchestra fondata da Riccardo Muti nel 2004. Il primo appuntamento è per il 4 settembre alle 11, con una matinée al Museo nazionale dove la musica del Trio Hegel si intreccia all'iniziativa 'Domenica al museo' che all'opportunità della visita gratuita al museo (ogni prima domenica del mese) unisce in questa occasione anche il concerto in una delle sue sale più prestigiose, quella del Refettorio. Il programma, dedicato a Bach, comprende alcune Sinfonie, la n. 7 in mi minore BWV 793, la n. 3 in re maggiore BWV 789 e la n. 11 in sol minore BWV 797, e in conclusione quel monumento dell'arte bachiana che sono le Variazioni Goldberg BWV 988, originariamente concepite per tastiera ma qui proposte nell'arrangiamento per trio d'archi del violinista Dmitry Sitkovetsky. Il secondo appuntamento, l'11 settembre alle 19 (ingresso 5 euro), questa volta all'Auditorium di San Romualdo, la casa ravennate della Cherubini, è con il Quartetto Felix (musiche di Beethoven, Turina, Walton). In chiusura, sabato 1 ottobre di nuovo nella chiesa di San Romualdo (ore 19), appuntamento con il mdi ensemble, gruppo dedito alla musica contemporanea, che proporrà brani di Salvatore Sciarrino, Stefano Gervasoni, Luciano Berio. (ANSA).