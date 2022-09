Santa Cecilia, Pappano dirige orchestra e coro in Germania

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Il 4 e 5 settembre l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il direttore musicale Antonio Pappano si esibiranno il 4 e il 5 settembre in Germania. Il primo concerto avrà luogo alla Elbphilharmonie di Amburgo, il giorno successivo, nell'ambito del Musikfest Berlin, nella storica Philharmonie di Berlino, la "casa" dei Berliner Philharmoniker progettata da Hans Shaorun.

In programma Notte trasfigurata (Verklärte Nacht) di Arnold Schönberg, nella versione per orchestra d'archi, e un brano di rara esecuzione come il Concerto per pianoforte, coro maschile e orchestra op. 39 del compositore italo-tedesco Ferruccio Busoni (1866-1924) che vedrà alla tastiera Igor Levit, definito dal "New York Times" uno degli "artisti più importanti della sua generazione", e ospite abituale delle più prestigiose orchestre del mondo. Questo concerto verrà trasmesso dal vivo in streaming, a pagamento previa registrazione, su https://www.digitalconcerthall.com/de/concert/54589 (la "casa digitale" dei Berliner Philharmoniker che permette a migliaia di persone di seguire in streaming i concerti dei Berliner e delle orchestre ospiti, con una qualità audio e video ad altissima risoluzione) e sarà disponibile gratuitamente al link https://mediathek.berlinerfestspiele.de/en/musikfest-berlin/2022 /orchestra-e-coro-dell-accademia-nazionale-di-santa-cecilia dal 6 al 22 settembre. (ANSA).