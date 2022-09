Louis Tomlinson, a novembre il nuovo album 'Faith in the Future'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Dal 1° settembre è in radio e in digitale il nuovo singolo di Louis Tomlinson, "Bigger Than Me" (https://louist.lnk.to/BiggerThanMePR), primo estratto dal suo secondo album in studio, "Faith in the Future" (BMG), in uscita l'11 novembre e già disponibile in pre-order. L'album arriva a due anni di distanza da "Walls", il debutto solista dell'ex One Direction che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Scritto dallo stesso Louis, Rob Harvey e Red Triangle e prodotto da Mike Crossey (The 1975 e Wolf Alice), "Bigger Than Me" è un brano pop entusiasmante, con un ritornello a tratti commuovente e impetuoso. "È stato il mio primo momento di vero entusiasmo mentre lavoravo a questo disco, sembrava che stessimo creando qualcosa capace di onorare lo spettacolo dal vivo", commenta Louis in merito al brano. "Ho sempre cercato di essere una persona umile in questa vita, ma c'è un limite e una responsabilità che deriva dall'essere nella mia posizione. Ho capito, facendo quegli spettacoli dal vivo, cosa significano per i miei fan e come tutto ciò che faccio sia in realtà più grande di me. È quasi un raggiungimento della maggiore età, mettendo da parte le opinioni che posso avere di me stesso, per pensare a cosa potrebbe invece significare per le altre persone". Per il nuovo album, oltre a Crossey, Tomlinson ha collaborato con nomi del calibro di Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft.

L'artista è in giro per il mondo con il suo World Tour, che ha attraversato il Regno Unito, l'Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, con 19 concerti sold out nei palazzetti dell'America Latina, un sold out alla Wembley Arena di Londra e un emozionante show al The Dome della sua città natale, Doncaster. Recentemente il tour è arrivato anche in Asia e Australia, con altri 9 concerti sold out. In totale il tour ha venduto oltre 500.000 biglietti in tutto il mondo e terminerà sabato 3 settembre a Milano, con lo show all'Ippodromo Snai San Siro.