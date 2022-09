Contro stress rientro Sinfonica Milano propone concerti antidoto

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Contro lo stress da rientro l'Orchestra Sinfonica di Milano propone come antidoto i concerti #nostress: offerti ad aziende e privati in confezioni da cinque o otto esecuzioni.

L'idea è nata pensando all'effetto Mozart scoperto dai fisici Frances Rauscher e Gordon Shaw che nel 1993 pubblicarono uno studio secondo cui ascolto della musica classica fa bene al nostro organismo stimolando le funzioni cognitive, facilitando lo studio, facendo aumentare i livelli di dopamina nel cervello, migliorando le prestazioni cognitive, ma soprattutto è in grado di calmare stati di paura, ansia e stress, influenzando il nostro stato emotivo e risollevando il nostro umore.

Ecco allora Symphonix e Symphonix Plus, farmaco con tanto di bugiardino che li indica adatti "per le persone di tutte le età che vivono le giornate tra impegni, incombenze, pensieri e commissioni di ogni tipo tanto da rendere spesso necessario ritrovare il giusto equilibrio per poter affrontare lo stress, la frenesia e i pensieri dalla vita quotidiana, o per gustare un momento di relax da soli o in compagnia". In pratica, abbonamenti a cinque o otto concerti all'auditorium di largo Mahler con "effetti positivi sul corpo e sul morale".

Sono già alcune le aziende che li hanno acquistati, da gruppo Cap a Talent Garden al Ristorante DistrEat e Altavia Italia srl.

