Premio Tenco ad Alice, Baglioni, Branduardi, Concato, Conte

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Alice, Claudio Baglioni, Angelo Branduardi, Fabio Concato, Giorgio Conte, Mike McDermott, tra gli artisti, e Gualtiero Bertelli come operatore culturale, sono i Premio Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale.

In questo anno particolare in cui ricorre il cinquantennale dalla fondazione del Club Tenco ne sono stati assegnati ben sette.

Si prosegue, intanto, nella stesura del programma della 45/a edizione della Rassegna della Canzone d'Autore (Premio Tenco 2022) organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e Regione Liguria, che sarà dal 20 al 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

La prima serata della Rassegna è dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2022. Sul palco saliranno Marracash (Miglior album con "Noi, loro, gli altri"), Ditonellapiaga (Miglior Opera Prima con "Camouflage"), Simona Molinari (Miglior album interprete con "Petali"), Elisa (Miglior Canzone con "O forse sei tu" scritta insieme a Davide Petrella), gli 'A67 (Miglior album in dialetto con "Jastemma") e il produttore Ferdinando Arnò che ritirerà il Premio per il Miglior album a progetto "The Gathering". Ancora da definire le date degli interventi dei Premi Tenco 2022.

