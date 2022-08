Gregory Porter, a novembre il tour italiano a Milano e Padova

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La leggenda del jazz-soul Gregory Porter arriva in Italia con "A special evening with Gregory Porter", un esclusivo tour di sole due tappe che lo vedrà protagonista al Teatro Dal Verme di Milano (venerdì 18 novembre) e al Gran Teatro Geox di Padova (sabato 19 novembre), due serate evento prodotte da ZedLive e fortemente volute dalla co-fondatrice Valeria Arzenton, imprenditrice nel mondo dello spettacolo dal vivo, e da Icona Music. Il tour è stato presentato alla Mostra di Venezia.

"E' la prima volta che vengo alla Mostra - rivela Porter - mi piaceva l'idea di presentare il mio tour italiano in questa atmosfera così esaltante. Il cinema è un amore di famiglia, mi hanno sempre affascinato i kolossal hollywoodiani che a volte sono stati per me fonte di ispirazione per creare le mie canzoni (alcuni suoi brani hanno fatto da colonna sonora a film di grande successo come Avengers e Animali Fantastici e dove trovarli, ndr)".

Porter, dopo una lunga pausa causata dalla pandemia, torna quindi sulla scena musicale mondiale e lo fa con Still Rising (Decca Records/Blue Note), un doppio album con 34 tracce tra brani inediti, cover, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Il primo disco include cinque tracce nuove, due nuovi arrangiamenti e nove tra le tracce più amate di Gregory Porter. Il secondo comprende cover e duetti e vanta collaborazioni con Paloma Faith, Moby, Jamie Cullum, Jeff Goldblum e molti altri. Il nuovo brano e primo singolo dall'album è 'Dry Bones', scritto e prodotto da Troy Miller (Diana Ross, Rag'n'Bone Man & Emeli Sandé). (ANSA).