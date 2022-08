Musica da camera protagonista con premio Trio di Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 30 AGO - Trieste sarà al centro della tradizione cameristica italiana e internazionale con la 21/a edizione del Premio "Trio di Trieste", Concorso internazionale dedicato quest'anno alla esecuzione per Duo e Quartetto con Pianoforte. Dopo la sospensione legata al biennio pandemico, il Premio torna in presenza al Conservatorio Tartini e al Teatro Miela, da sabato 10 a lunedì 12 settembre, promosso dall'Associazione Chamber Music per la direzione artistica della musicologa Fedra Florit.

Si sfideranno 13 Ensemble finalisti, provenienti da tutto il mondo: dal Duo Jalef (Giappone-Lettonia) pianoforte - violino, a cinque Duo pianoforte - violoncello: Bell'Arte (Repubblica Ceca), Consonni-Baldo (Italia), Faulisi-Péré (Italia-Francia), Gwon-Nam (Corea del Sud), Okada-Quennesson (Francia); e sette Trio con pianoforte, due dei quali italiani: Morgen Piano Trio (Italia), Trio Bohémo (Repubblica Ceca), Trio Gaia (U.S.A.-Gran Bretagna), Trio Incendio (Repubblica Ceca), Trio Orelon (Spagna-Germania-Italia), Trio Pantoum (Francia-Corea del Sud), Trio Rigamonti (Italia). La prova finale live si svolgerà il 12 settembre al Teatro Miela dalle 9.30 alle 13 e potrà essere seguita dal pubblico, il Concerto dei Premiati si terrà lo stesso giorno alle 20.30 sempre al Miela.

Al Premio, ricordano i promotori, hanno fatto tappa, in 27 anni, oltre 750 Ensemble con più di 1700 musicisti del pianeta.

La Giuria è presieduta da Giuseppe Ettorre, Primo Contrabbasso dell'Orchestra e della Filarmonica della Scala. Il montepremi 2022 conta su riconoscimenti per complessivi 30.000 euro. "Il Premio Trio di Treste è noto in tutto il mondo - osserva Fedra Florit - Vincerlo equivale a un lancio della propria carriera concertistica: i nostri vincitori, dal 1997 ad oggi, sono tra i complessi cameristici più richiesti sulla scena internazionale". (ANSA).