'Balamondo', il liscio Casadei con Gazzè e Cisco

(ANSA) - RIMINI, 30 AGO - In piazza Cavour a Rimini tre serate dedicate al liscio, dal 2 al 4 settembre, con Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, Max Gazzè, Cisco e Bandabardò, Rumba De Bodas.

Aprono il 'Balamondo World Music Festival 2022' Cisco e la Bandabardò, venerdì 2 settembre, mentre Rumba de Bodas e Dente e Zibba saranno i protagonisti della serata conclusiva domenica 4.

Il 3 settembre Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra dedicano la serata centrale di 'Balamondo' al re del liscio Raoul Casadei, con l'ospite d'eccezione Max Gazzè ad intepretare, con la sua Orchestra, i grandi classici Casadei, in occasione della Notte del Liscio.

Il programma di 'Balamondo' comprende altre serate di rilievo: il 9 settembre a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli con Emir Kusturica e la No smoking orchestra, il 10 in piazza Primo maggio a Cattolica con i Modena City Ramblers. (ANSA).