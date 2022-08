Pappano e orchestra di Santa Cecilia in Germania e Svizzera

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Torna a esibirsi all' estero con due concerti in Germania e in Svizzera dopo la pausa estiva l' orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il suo direttore Antonio Pappano. Il primo appuntamento, sabato 27 agosto, è in proramma nell'ambito del Beethovenfest alla Oper di Bonn, città natale del compositore, dove l'Orchestra si è esibita l'ultima volta nel 1965 diretta da Fernando Previtali.

Il secondo, il giorno successivo domenica 28, al Kultur und Kongresssaal di Lucerna, la celebre sala di 1850 posti progettata da Jean Nouvel e inaugurata nel 1998. A Bonn verrà proposta la prima esecuzione tedesca di Repression, il brano del giovane compositore Yikeshan Abudushalamu vincitore del Concorso Berio 2019 promosso dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, mentre a Lucerna sarà eseguita la Sinfonia dell'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini. Seguiranno, in entrambe le città, il poema per voce e orchestra Shéhérazade di Maurice Ravel, con la partecipazione del soprano francese Véronique Gens al suo debutto con l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, e la suite sinfonica Shéhérazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Pappano e l'Orchestra, con il Coro maschile dell'Accademia Nazionale, torneranno la settimana successiva in Germania: alla Elbphilharmonie di Amburgo, il 4 settembre, e alla storica Philharmonie di Berlino, la "casa" dei Berliner Philharmoniker progettata da Hans Sharoun, il 5 settembre nell'ambito del Musikfest Berlin. In programma Notte trasfigurata (Verklärte Nacht) di Arnold Schönberg, nella versione per orchestra d'archi, e un brano di rara esecuzione come il Concerto per pianoforte, coro maschile e orchestra op. 39 del compositore italo-tedesco Ferruccio Busoni (1866-1924) che vedrà alla tastiera Igor Levit, nominato nel 2020 "Recording Artist" e nel 2018 "Gilmore Artist" da Musical America, e ospite abituale delle orchestre più importanti. A riprova dell' ampia considerazione di cui gode all' estero, l'Orchestra ceciliana nelle ultime sei stagioni si è esibita in tournée 89 volte in Europa e negli Stati Uniti. (ANSA).