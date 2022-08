La chitarra protagonista al Festival Federico Cesi

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Battute finali per la "Grande musica sotto le stelle" della 15/a edizione del Festival Federico Cesi "Musica Urbis", la manifestazione musicale organizzata dall'Associazione Fabrica Harmonica, in programma fino al prossimo 4 settembre nei Comuni di Trevi e Spello.

Tredici i concerti in programma negli ultimi dieci giorni.

Sarà dedicato alla chitarra tutto il weekend che prevede anche la "Mostra internazionale di strumenti a pizzico", nella seicentesca Villa Fabri a Trevi, ad ingresso gratuito (dalle ore 10 alle 18).

All'interno della mostra, sabato 27 andrà in scena (ore 17) "Roland Dyens: guitar works", un concerto dedicato all'arte compositiva del celebre chitarrista, compositore e arrangiatore francese. Ad eseguirlo il chitarrista Michele Di Filippo.

Domenica 28 alle ore 12 sarà la volta della "Liuteria in concerto", prove degli strumenti esposti sempre a cura di Michele Di Filippo.

Doppio appuntamento dedicato alla chitarra anche di sera al chiostro San Francesco di Trevi. Sabato 27 agosto (ore 21,30) ci sarà "Through the Looking - Glass", 12 corde per una prospettiva differente con il Solo Duo, Matteo Mela e Lorenzo Micheli, che presentano musiche rivisitate di Debussy, Piazzolla, Bach e Beethoven. Domenica 28 agosto (ore 21,30) sarà la volta di "El sombrero de tres picos". L'Opera Nova Guitar Quartet - formato dai chitarristi Walter Zanetti, Giorgio Albiani, Monica Paolini, François Laurent - darà vita ad uno scintillante concerto di musica latina eseguendo brani di Boccherini, de Falla, Brouwer e Piazzolla.

Il chiostro di Trevi ospiterà lunedì 29 agosto (ore 21,30) anche solisti e formazioni con chitarra, provenienti da tutta Europa che si avvicenderanno per dare vita alla "Guitar Night", una maratona musicale fino a notte fonda. L'evento sarà ad ingresso mentre il biglietto per gli altri concerti serali sarà di 10 euro per l'intero e 7 euro per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni: www.festivalfedericocesi.it, fabricaharmonica@gmail.com, 393 9145351, 389 6638112. (ANSA).