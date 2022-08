Hit parade, continua la cavalcata di Lazza

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Lazza resta senza rivali in vetta alla hit parade: è ancora Sirio, il suo terzo album in studio, a guidare la classifica degli album più venduti secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Alle sue spalle la new entry Madonna con Finally Enough Love: 50 Number Ones, compilation con tutti i grandi successi della star, che è prima anche tra i vinili.

Sull'ultimo gradino del podio Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, seguito da Rkomi con Taxi driver.

Al quinto posto, sceso di una posizione, c'è Blanco con Blu Celeste, seguito da Fedez con Disumano. Risale dalla nona alla settima posizione Harry Style con Harry's House, mentre ne perde due ed è ottavo Marracash con Noi, Loro, Gli Altri.

Tra i singoli saldo in vetta il tormentone di Fedez con Tananai e Mara Sattei La dolce vita, seguito da Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.

