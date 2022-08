Harry Styles a Reggio Emilia il 22 luglio 2023

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 AGO - Harry Styles si esibirà in concerto alla nuova Rcf Arena di Reggio Emilia sabato 22 luglio 2023. L'annuncio è stato dato poco fa da Live Nation, società americana che gestisce tanti importanti artisti, e C.Volo, la società che gestisce la maxi arena Campovolo inaugurata a giugno scorso coi concertone di Luciano Ligabue.

Harry Styles, star internazionale britannica e idolo delle teenager, è noto per essere stato parte della band One Direction (capace di vendere 50 milioni di album in tutto il mondo), prima di cominciare la carriera da solista nel 2016. Inoltre ha avuto anche qualche parte da attore in alcuni film (come Dunkirk) ed è fidanzato con Olivia Wilde, attrice e regista, nota per aver intrepretato la dottoressa "Tredici" nella fortunata serie tv americana Dr.House.

Il cantautore torna dunque in Italia - dopo le date 2022 a Bologna e Torino (tutte sold out) - con il "Love on Tour" che farà tappa a Reggio Emilia. Guest star dell'evento il duo musicale post-punk britannico "Wet Leg". I biglietti saranno in prevendita esclusiva su livenation.it - previa registrazione - dalle 10 di giovedì 1° settembre e per tutti dalle 10 di venerdì 2 settembre.

"Siamo sicuri che il concerto di Harry Styles farà di nuovo registrare un'affluenza oltre le 100.000 persone alla Rcf Arena, e per noi questo rappresenta una nuova sfida, per offrire un'esperienza straordinaria a tutti coloro che arriveranno, anche in termini di servizi e logistica, grazie all'esperienza accumulata quest'anno con il successo dei concerti di Luciano Ligabue e Una, Nessuna, Centomila", recita la nota di C.Volo.

"Una gran bella notizia che porterà a Reggio Emilia uno degli artisti più seguiti al mondo. Siamo molto contenti di ospitare a Reggio Emilia decine di migliaia di giovani, ragazze e ragazzi che arriveranno da tutta Italia. La città sarà ancora una volta all'altezza", ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.

