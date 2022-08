Nick Cannon sarà padre per la decina volta, con cinque donne

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Nick Cannon sarà presto padre per la decina volta. L'attore, conduttore televisivo e rapper statunitense è infatti in attesa del terzo figlio dalla modella Brittany Bell. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram.

"Il tempo si è fermato e questo è accaduto" si legge nel post in cui si vede mentre tocca il pancione scoperto della Bell. La coppia ha già avuto un figlio, Golden, nel 2017, e una figlia, Powerful Queen nel 2020.

La notizia della nuova paternità arriva dopo che lo scorso 25 luglio la modella Bre Tiesi in un video su YouTube ha annunciato di aver dato alla luce un bimbo, Legendary Love Cannon, affettuosamente chiamato 'LL Cool Cannon'.

Cannon ha avuto figli da cinque donne diverse. Con l'ex moglie Mariah Carrey i gemelli Monroe e Moroccan, Golden e Powerful Queen da Brittany Bell, i gemelli Zion Mixolydian e Zillion Heir dalla Dj Abby De La Rosa, Zen, avuto da Alyssa Scott, ma morto nel dicembre del 2021 per un cancro al cervello, LL Cool Cannon da Bre Tiesi, in arrivo ci sono due bambini sia da De La Rosa che da Bell. (ANSA).