Perdonanza: boom e ritardi vendite biglietti per Baglioni

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - "Il numero di utenti in coda davanti a te è: 2871. Potrai accedere al servizio in più di un'ora". Una scritta bianca su sfondo grigio sul sito di Ciaotickets, la piattaforma autorizzata alla rivendita dei biglietti del concerto di Claudio Baglioni nella serata di chiusura della Perdonanza Celestiniana, martedì 30 giugno.

Lunghe attese, disagi, talvolta sistemi "in crash" hanno accompagnato la fase di vendita al pubblico dei biglietti a partire dalle 11 di questa mattina. Tre le tipologie di biglietto, da 16.50, 22 e 27 euro.

Dalle 11 in punto è partita la lista d'attesa che teneva conto delle persone che si sono collegate sin da una o due ore prima.

Da lì è partita l'attesa, per molti anche prolungata a lungo, con alcuni disservizi sulla connessione.

Prenotazioni e acquisti sono possibili nelle rivendite autorizzate (780 in tutta Italia), consultabili in questa pagina web www.ciaotickets.com/punti-vendita, dove sono inclusi i due Iat dell'Aquila, l'info point del Comune gestito dal Centro turistico del Gran Sasso in piazza Battaglione degli alpini (fontana luminosa) e Welcome Aq, in via Cimino.

Entrambi i punti sono stati raggiunti da decine di utenti.

Non tutte le rivendite avevano, comunque, nel sistema la possibilità di acquistare il concerto di Baglioni, nonostante gli eventi della Perdonanza abbiano