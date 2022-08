Venezia: Indie Jungle al Lido, da Fulminacci a Calibro 35

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - INDIE JUNGLE, il format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su Sky Arte, sbarca al Lido di Venezia: il 5, 6 e 7 settembre, presso l'Aeroporto Nicelli durante le giornate della 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La serie di concerti esclusivi organizzati da ERMA PICTURES in collaborazione con SKY ARTE e AEROPORTO NICELLI: tre serate, tutte a ingresso libero fino ad esaurimento posti, che vedranno sul palco i concerti di FULMINACCI, DITONELLAPIAGA, CALIBRO 35 e LA RAPPRESENTANTE DI LISTA. INDIE JUNGLE FEST - I CONCERTI Aeroporto Nicelli : 05 settembre doppio set FULMINACCI + DITONELLAPIAGA, 06 settembre CALIBRO 35 plays Morricone, 07 settembre LA RAPPRESENTANTE DI LISTA.

Una rassegna unica che porta per la prima volta al Lido di Venezia i concerti di alcuni dei numerosi artisti che sono stati presenti nelle precedenti stagioni di Indie Jungle - Fulminacci, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista - e le anticipazioni della nuova edizione, con Ditonellapiaga tra i protagonisti della terza stagione. La location d'eccezione che ospita le tre serate di "INDIE JUNGLE FEST" è l'Aeroporto Giovanni Nicelli, conosciuto anche come Aeroporto di Venezia Lido, noto in quanto primo aeroporto civile d'Italia, aperto nel 1926. INDIE JUNGLE è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte. La terza stagione andrà in onda in autunno su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. (ANSA).