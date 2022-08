Torna Festival 'Incontri Asolani'

(ANSA) - ASOLO, 23 AGO - Sara uno spettacolo degli attori Anna Zago e Paolo Rizzi, insieme alla Lydian Sound Orchestra, protagonisti di un omaggio a Pierpaolo Pasolini, nel centenario della nascita, ad aprire il 30 agosto al Teatro Duse di Asolo l'edizione 2022 del Festival di musica da camera "Incontri Asolani" promosso da Asolo Musica - Veneto Musica. Il programma di concerti e serate culturali proseguirà fino al 16 settembre.

Nella serata di apertura, in omaggio a Pasolini, verrà presentato una sorta di catalogo dei peccati e dei peccatori della contemporaneità, su testi di Pasolini, in dialogo con una delle più acclamate big band italiane, diretta da Riccardo Brazzale.

Lo spettacolo, in prima nazionale, è diretto da Piergiorgio Piccoli e prodotto da Theama Teatro. Gli Incontri Asolani si sposteranno poi nella sede abituale, la Chiesa Medievale di S.

Gottardo, a partire dal concerto di venerdì 2 settembre con il violinista Federico Guglielmo, il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e l'ensemble Il Pomo d'Oro. Tra gli altri artisti attesi alla rassegna di musica da camera, Johannes Moser, Gloria Campaner, i Liebeslieder, il pianista Michel Dalberto, e Giuseppe Gibboni, primo violinista italiano dopo 24 anni a vincere il Premio Paganini,mera (ANSA).