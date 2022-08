Notte Taranta: Madame presenterà il Concertone

(ANSA) - BARI, 23 AGO - Sarà Madame a presentare il 'Concertone' della Notte della Taranta in programma sabato 27 agosto a Melpignano (Lecce). Ieri sera l'annuncio a Martignano, nel corso di una delle tappe del festival itinerante. Per Madame si tratta di un ritorno in Salento, dopo l'esperienza del 2021 dove fu maestro concertatore insieme al direttore d'orchestra Enrico Melozzi per la 24/a edizione.

"La maestra concertatrice - si legge in una nota - torna nell'insolita veste di Virgilio per i telespettatori dell'evento più atteso dell'estate popolare italiana, con un racconto inedito e un linguaggio nuovo". "Dopo aver conquistato tutti con la sua versione di Aria Caddhipulina contaminata dal brano Marea nel 2021", Madame salirà da conduttrice sul palco del Concertone "per la festa finale e l'interpretazione dell'inno Calinitta".

"L'anno scorso - ha dichiarato sul palco Madame - è stata un'esperienza incredibile. Sono felicissima di tornare quest'anno con tutto il vero pubblico della Taranta. Spero di non deludere le aspettative di nessuno. Sarà una notte magica che ci darà la forza di fare tutto".

L'artista sarà affiancata dal critico musicale Gino Castaldo che nel 2019 ha condotto la serata in diretta da Melpignano su Rai 2.

L'evento musicale che celebra la pizzica si avvale per la produzione televisiva della collaborazione degli autori Massimo Martelli e Rossella Rizzi, del regista Stefano Mignucci, dello scenografo Marco Calzavara, dello show designer Filippo Rossi, dell'antropologo del designer Mauro Bubbico e del direttore della fotografia Marco Lucarelli. (ANSA).