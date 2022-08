Niccolò Fabi, il 2 settembre arriva nuovo brano Andare Oltre

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Rieccoci. Il prossimo 2 settembre verrà pubblicata Andare oltre una canzone nuova del cantautorefabi. Non si tratta dell'usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso. Confidiamo però che, a chi si dovesse trovare in un periodo di ristrutturazione, tale materiale possa risultare utile finanche gradevole. Musicalmente rappresenta il primo incontro con le orchestrazioni del prode Enrico Melozzi e il suono dell'Orchestra Notturna Clandestina.

Un'anticipazione dunque di quello che si potrà ascoltare il 2 ottobre a Verona". Con queste parole Niccolò Fabi annuncia l'uscita di "Andare oltre", la nuova canzone pubblicata da BMG, in arrivo il 2 settembre, a distanza di un mese dal concerto unico che si terrà il 2 ottobre all'Arena di Verona per festeggiare i 25 anni di parole e musica del cantautore romano, con il coinvolgimento dell'Orchestra Notturna Clandestina.

"Andare oltre", la cui cover è un'illustrazione di Shirin Amini, segna il ritorno in studio di Niccolò Fabi, a distanza di 3 anni dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti "Tradizione e Tradimento". (ANSA).