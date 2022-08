Harry Styles in viaggio alla scoperta della sessualità

(ANSA) - NEW YORK, 23 AGO - Harry Styles torna sulla copertina di "Rolling Stone" stavolta come star globale su tutte le 14 edizioni internazionali (ed e' la prima volta nella storia della rivista fondata nel 1967 da Jann Wenner). "La scoperta della sessualita' e' un viaggio", dice l'ex One Direction nell'intervista a tutto campo in cui affronta anche i temi della sua vita privata, la salute mentale, la politica e i prossimi progetti di carriera.

Primo uomo l'anno scorso sulla copertina di 'Vogue', impegnato in una serie di concerti al Madison Square Garden dopo l'uscita dell'album "Harry's House", Styles e' fotografato su Rolling Stones in capi decisamente gender fluid firmati Gucci, Marni, Vivienne Westwood e JW Anderson. Il cantante - ora anche attore dopo il ruolo in "Dunkirk" e mentre si prepara l'uscita di "My Policeman", in cui interpreta la parte di un poliziotto gay nell'Inghilterra degli anni Cinquanta quando l'omosessualita' era illegale e di "Don't Worry Darling" con la regia della girlfriend Olivia Wilde - respinge come "sciocche" le accuse di "queerbaiting", che lui cioe' faccia leva sull'estetica queer per aumentare la propria base di fan senza pero' dichiararsi parte della comunita' Lgbtq.