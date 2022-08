Il Signore degli Anelli, esce nel mondo la colonna sonora

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - È disponibile nel mondo The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack), colonna sonora dell'attesa serie Original Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere composta dal Premio Emmy Bear McCreary, che include anche il tema musicale principale The Lord of the Rings: The Rings of Power, composto dal Premio Oscar Howard Shore. La serie debutterà su Prime Video in tutto il mondo il 2 settembre.

La colonna sonora include anche le performance di due attrici: Sophia Nomvete (Princess Disa) nella traccia "A Plea to the Rocks" e Megan Richards (Poppy Proudfellow) che canta il brano "This Wandering Day".

McCreary guiderà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo. Lavorando tra gli iconici Abbey Road Studios, gli AIR Studios e il Synchron Stage a Vienna, McCreary ha registrato e composto ore di musica, intrecciando i suoi temi originali in un tappeto sonoro per un'intera orchestra sinfonica, con coristi e strumenti folk.

"Gli splendidi romanzi di J.R.R. Tolkien e i loro adattamenti cinematografici hanno avuto un profondo impatto sulla mia immaginazione per quasi tutta la mia vita" ha detto il musicista. "Sono onorato di aver composto la musica che accompagnerà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo".

"Questa colonna sonora è un accompagnamento straordinario all'esplorazione della serie nella Seconda Era della Terra di Mezzo" ha aggiunto Bob Bowen, worldwide head of music for Amazon Studios. "A due settimane dal debutto della prima stagione, siamo entusiasti di offrire ai fan un'ulteriore anticipazione su questa serie epica".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porterà per la prima volta sugli schermi le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Il dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay, inizia da un momento di relativa pace e segue un gruppo di personaggi, alcuni noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. (ANSA).