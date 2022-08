Nuove ombre su Placido Domingo, 'è legato a una setta criminale'

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Nuove ombre su Placido Domingo: secondo alcuni media latino americani, come La Nacion dell'Argentina e El Observador dell'Uruguay, la star spagnola dell'opera, 81 anni, sarebbe coinvolta in un'indagine su una setta criminale argentina accusata di tratta e sfruttamento sessuale di giovani donne. L'inchiesta ha portato all'arresto di 19 persone.

Il tenore spagnolo sarebbe uno dei clienti vip della setta.

Figura centrale, quella di un presunto maestro spirituale, Juan Percowicz, 84 anni, che si faceva chiamare l'Angelo. Diverse emittenti in America Latina hanno mandato in onda estratti di registrazioni audio, ottenute tramite intercettazioni telefoniche, che includono la voce di un uomo - secondo gli inquirenti, si tratterebbe di Domingo - che parlerebbe del presunto incontro sessuale con 'Mandy', una donna della setta.

Le date delle registrazioni non sono state rese pubbliche.

La notizia è arrivata a poche ore dall'esibizione di Domingo in Messico, nell'Arena CDMX di Città del Messico, peraltro documentata dal tenore sui suoi social. Nel 2019 l'artista, nato a Madrid nel 1941, era stato accusato di molestie sessuali da diverse donne: si era dimesso dal ruolo di direttore dell'Opera di Los Angeles e aveva cancellato le esibizioni al Metropolitan di New York. A febbraio 2020 si era detto "sinceramente dispiaciuto per le sofferenze causate", accettando "la piena responsabilità" delle sue azioni e impegnandosi a intraprendere un cambiamento "positivo" nel mondo dell'opera lirica. (ANSA).