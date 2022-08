Notte Taranta, il maestro Chiaravalle dirige 'voci' Concertone

(ANSA) - BARI, 18 AGO - Dal palco di Sanremo al 'Concertone' della Notte della Taranta: il direttore d'orchestra Valeriano Chiaravalle dirigerà il prossimo 27 agosto l'ensemble vocale dell'evento. In questi giorni Chiaravalle è a lavoro in sala prove con le sette voci de 'La Notte della Taranta': Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda, Giancarlo Paglialunga.

"Stiamo verificando e organizzando - spiega Chiaravalle - le armonizzazioni della parte corale. Un lavoro di equilibrio per sintonizzare al meglio le voci. Sarà una notte di festa, un'esplosione di gioia in cui si incontreranno tradizione e innovazione attraverso l'elettronica. E questo sarà un punto di incontro interessantissimo che le voci della tradizione popolare renderanno ancora più autentico".

Mentre le voci si preparano sotto la guida del maestro, allo studio Sud Est di Guagnano i componenti dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta continuano a provare i 35 brani che saranno proposti al Concertone. L'orchestra, sul palco del concertone diretto dal maestro concertatore Dardust, sarà affiancata da una sezione di fiati e da una sezione di archi. E sempre sul palco allestito nello spazio antistante l'ex Convento degli Agostiani, per la durata di tutto il Concertone, ci saranno anche Vanni Casagrande (Synth e percussioni) e Marcello Piccinini (percussioni). (ANSA).