Notte Taranta, il festival itinerante a Castrignano De' Greci

(ANSA) - BARI, 18 AGO - Farà tappa a Castrignano De' Greci il 19 agosto il festival itinerante 'La Notte della Taranta', con il concerto alle 21 a Palazzo De Gualtieris de 'I Calanti', un gruppo di cinque giovani musicisti e una coppia di ballerini quasi tutti appartenenti alla famiglia Colitti di Ugento, che, si legge in una nota, "rinnovano una tradizione musicale di famiglia nella quale la passione per la cultura e le tradizioni popolari del Salento è tramandata di generazione in generazione".

I componenti del gruppo sono: Daniele Colitti, voce, tamburello, armonica, chitarra classica ritmica; Mirco Colitti, voce, tamburello, tammorra, nacchere; Michele Costantini, voce, fisarmonica; Francesco Arnesano, violino; Federico De Pascali, mandola e mandolino; Fabrizio Ricchiello, cupa cupa, tamburello, violino muto, danza; Anna Maria Manni e Emanuela Capone, tamburello e danza.

A seguire, l'esibizione del gruppo 'Alla Bua'. "Dalle ronde della storica festa di San Rocco a Torrepaduli, alle notti itineranti del canto a Santu Lazzaru, alle tipiche feste nelle corti. Alla Bua, che in grico significa medicina alternativa, o altra cura, ispira l'animo e il suono del gruppo".

Il gruppo è composto da: Irene Toma, voce e oboe; Gigi Toma, tamburello e voce; Dario Marti, chitarra e voce; Fiore Maggiulli, tamburello e voce; Emanuele Massafra, violino; Francesco Coluccia, fisarmonica; Gianni Dell'Anna, fonico.

