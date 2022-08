jazz e atmosfere d'Irlanda con il liscio a Balamondo

(ANSA) - CESENA, 17 AGO - Il 19 e 20 agosto arriva alla Rocca Malatestiana di Cesena 'Balamondo', il festival che fa incontrare il liscio con le musiche del mondo. Venerdì jazz con Danilo Rea, Ares Tavolazzi, Ellade Bandini: il trio guidato dal pianista romano farà rivivere numerosi brani che spaziano dai Beatles agli standard americani. Sullo stesso palco salirà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, la nuova generazione dell'Orchestra Casadei, e durante il concerto non mancherà un momento di incontro tra jazz e liscio.

Sabato saranno protagoniste le atmosfere d'Irlanda con un ospite internazionale, Màirtin O'Connor con la sua band formata da Cathal Hayden al violino e banjo e Kevin Doherty chitarre e voce, oltre allo stesso O'Connor alla fisarmonica: dalle session in studio e dal vivo con star come Rod Stewart, Elvis Costello e Mark Knopfler, alle collaborazioni con Chieftains, Tanita Tikaram e Waterboys, fino alla partecipazione al progetto 'Riverdance' e alla sonorizzazione dello spettacolo di fuochi d'artificio al St. Patrick Festival di Dublino, sono riconosciuti come figure fondamentali della tradizione e si sono costruiti una solida reputazione come musicisti dalle capacità e competenze diverse e virtuose. Programma completo su www.balamondo.it. (ANSA).