Tananai al Sunny Hill Festival di Dua Lipa

Tananai annuncia la partecipazione al Sunny Hill Festival, una delle più importanti rassegne musicali dei Balcani fondata e diretta da Dua Lipa e suo padre Dukagjin, che si terrà a Tirana dal 26 al 28 agosto. Per motivi logistici indipendenti dall'artista - spiega una nota - la data prevista per il 26 agosto 2022 a Rovereto slitta al 28 agosto 2022. I biglietti acquistati rimangono validi.

Il giovane cantautore porterà live le sue canzoni più amate, tra cui il suo ultimo brano, "Pasta", disponibile su tutte le piattaforme digitali, che racchiude l'anima più elettronica di Tananai e, come la hit "Baby Goddamn", è stata scritta, composta e prodotta interamente dall'artista.

In cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con la collaborazione in "La dolce vita" di Fedez insieme anche a Mara Sattei, certificata doppio disco di platino, negli ultimi mesi Tananai ha conquistato il pubblico con la canzone presentata al Festival di Sanremo "Sesso Occasionale", certificata disco di platino, e con "Baby Goddamn", doppio disco di platino e per tre mesi in top10 su Spotify Italia e Fimi.

Tananai prosegue il suo viaggio per tutta l'Italia portando la sua musica sui palchi dei principali Festival. Giovedì 18 agosto sarà a Roccella Jonica (RC) per il Roccella Summer Festival per poi spostarsi al Sottoilvulcano Festival - Etna in Scena di Zafferana Etnea (CT) venerdì 19 agosto. Sarà al Teatro Lucio Dalla di Partanna (TP) sabato 20 agosto per poi esibirsi al Beat Festival di Empoli giovedì 25 agosto, al Sunny Hill Festival a Tirana venerdì 26 agosto, all'Ama Festival a Romano D'Ezzelino (VI) sabato 27 agosto, in Piazza A. Rosmini di Rovereto (TN) domenica 28 agosto, al NXT Station di Bergamo sabato 3 settembre, al Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM) mercoledì 7 settembre e infine a Genova, al Goa Boa Festival venerdì 16 settembre (recupero data del 1° luglio).

