Notte Taranta, il festival itinerante fa tappa a Racale

(ANSA) - BARI, 12 AGO - Sarà il Comune di Racale (Lecce) a ospitare il 13 agosto il 'Festival itinerante La notte della Taranta' come tappa di avvicinamento al concertone del 27 agosto a Melpignano. La serata si aprirà alle 21 con l'esibizione del gruppo 'Mimmo Epifani & Barbers', che nasce come voce rievocante della tradizione, anima senza tempo, che conserva le sue memorie storiche tra le mille amnesie multiculturali dei nostri tempi.

"Il risultato del concerto - si legge in una nota - sarà una festa che coinvolge, trascina, commuove in una vera e propria esplosione di suoni, voci e ritmi". Il gruppo è composto da Mimmo Epifani, voce, mandolino, mandola; Sasà Flauto, voce, chitarre; Giuseppino Grassi, voce, strumenti a plettro; Francesco Santalucia, voce, pianoforte, percussioni; Marilena Gragnaniello, voce recitante, tamburi a cornice, danza.

A seguire la musica del gruppo 'KalurYa' che proporrà un repertorio costituito prevalentemente da pizziche e tarantelle, frutto di "stravaganti ed appassionanti indagini di carattere etnomusicologico e di ricercate contaminazioni con altre tradizioni musicali popolari e non". I loro spettacoli sono "un'esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che trascinano in un viaggio dal passato al presente sul battito incessante del tamburello di Stefano De Monte, cuore pulsante della tradizione salentina, sugli intrecci e cascate di note della fisarmonica di Gianni Faggiano". Il ritmo delle percussioni di Mimmo Quarta, il groove del basso di Gianluca Martina, la chitarra solista di Luciano Micolani e le coreografie di Alessia Pellè, completano la formazione. (ANSA).