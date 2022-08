Hit parade, Lazza è ancora il re

Lazza senza rivali: è ancora Sirio, il suo terzo album in studio, a guidare la classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Alle sue spalle risale di una posizione Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare; terzo gradino del podio per Rkomi con Taxi driver.

Nessuna novità nella top ten di metà agosto che vede solo un rimescolamento delle posizioni rispetto a una settimana fa: al quarto posto, stabile, c'è Blanco con Blu Celeste, seguito da Fedez con Disumano (sesto venerdì scorso) e da Harry Styles con Harry's House, che guadagna anche lui una posizione. Poi la Rivoluzione di Rocco Hunt e Capo Plaza, che con Hustle Mixtape risale di due gradini ed è ottavo. Chiudono la classifica Marracash con Noi, loro, gli altri e Sangiovanni, che si riaffaccia in top ten con Cadere, volare.

Tra i singoli saldo in vetta il tormentone di Fedez con Tananai e Mara Sattei La dolce vita, seguito da Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari e dall'altra hit estiva Tropicana di Boomdabash & Annalisa. Tra i vinili torna in auge Fear Inoculum dei Tool.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 5 all'11 agosto:

1) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

3) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) BLU CELESTE, BLANCO(ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA-SONY MUSIC)

6) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

7) RIVOLUZIONE, ROCCO HUNT (EPIC-SONY MUSIC)

8) HUSTLE MIXTAPE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC-WARNER MUSIC)

9) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) CADERE, VOLARE, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC).

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) LA DOLCE VITA, FEDEZ, TANANAI & MARA SATTEI (COLUMBIA/CAPITOL-SONY MUSIC)

2) GIOVANI WANNABE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) TROPICANA, BOOMDABASH & ANNALISA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) CARAMELLO, ROCCO HUNT, ELETTRA LAMBORGHINI E LOLA INDIGO (EPIC-SONY MUSIC)

5) SHAKERANDO, RHOVE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC).

Ecco, infine, la classifica dei vinili:

1) FEAR INOCULUM, TOOL (RCA RECORDS LABEL-SONY MUSIC)

2) PRIVILEGIO RARO, TUTTI FENOMENI (42 RECORDS-SONY MUSIC)

3) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC). ì