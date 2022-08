A Milo statua ricorda Battiato e Dalla,stasera inaugurazione

(ANSA) - MILO, 12 AGO - Sarà inaugurata stasera a Milo (Catania) la statua in bronzo a grandezza naturale raffigurante Franco Battiato e Lucio Dalla, i due musicisti che erano di casa nel piccolo comune alle falde dell'Etna. L'appuntamento è per le 20 nella centrale piazza Belvedere 'Giovanni D'Aragona'. In programma una cerimonia alla quaale prenderanno parte, tra gli altri, l'autore della statua Placido Calì, il critico e storico dell'Arte Paolo Giansiracusa, il sindaco Alfio Cosentino, il presidente della Fondazione Lucio Dalla di Bologna Andrea Faccani, il presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Antonino La Spina. A farsi carico della realizzazione della statua, nata dall'esigenza di dar concretezza ad un sentimento popolare sviluppatosi nella comunità milese dopo la scomparsa di Battiato, è stata la Pro Loco di Milo. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milo, dell'assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dell'Unpli, del Parco dell'Etna, di Unimpresa e della Fondazione Lucio Dalla di Bologna. In occasione della serata verranno esposte anche le foto più significative delle varie fasi di realizzazione della statua.

