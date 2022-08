Musica: debutta a Milano l'Happy Jazz Fest

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Debutta allo Spirit de Milan, dal 15 al 18 settembre, 'Milano Happy Jazz Fest', il primo festival in Italia dedicato alle origini del jazz, che prevede anche concerti itineranti per le strade dei quartieri di Affori, Bovisa e Dergano.

Realizzato grazie al sostegno del Comune di Milano nell'ambito del palinsesto culturale cittadino 'Milano è Viva nei Quartieri', il festival vedrà come protagonista assoluta la musica jazz degli anni '20 e '30. In programma musica dal vivo con più di 90 tra i migliori musicisti del genere provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Italia, che si alterneranno sui 4 palchi allestiti all'interno dello Spirit de Milan, locale meneghino dal gusto vintage che già da anni propone concerti di hot jazz con appuntamento settimanale. Ad aprire il Milano Happy Jazz Fest, giovedì 15 settembre, sarà la Original Prague Syncopated Orchestra, la prima storica hot jazz revival band nata a Praga negli anni '70.

Tra gli ospiti del festival - invitati dal direttore artistico Mauro Porro - i Bratislava Hot Serenaders, i Jazz à Bichon, i New York Classic Jazz 4, gli olandesi Roaring Cats, il giovane collettivo di musicisti tedeschi Jungle Jazz Band, la britannica International Hot Star Band e i talenti italiani del genere come i Chicago Stompers, gli Hot Gravel Eskimos e l'Oliver River Jazz Band. (ANSA).