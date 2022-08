Pierangelo Bertoli, il figlio Alberto lo ricorda in concerto

(ANSA) - TRANI, 05 AGO - Sarà una serata per omaggiare la figura artistica, ma anche per raccontare il rapporto tra padre e figlio. All'interno del festival "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera" la sera del 6 agosto alle 21 a Trani in piazza Duomo ci sarà il concerto di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, ultimo appuntamento del 'Festival nazionale della disabilità'.

A 20 anni dalla morte del padre, Alberto canterà le canzoni del cantautore e 'cantastorie'. Durante la serata, verrà dato ampio spazio anche, si legge in una nota, ad "un'intima narrazione sul rapporto tra padre e figlio, condita dal racconto di aneddoti di famiglia".

"Una particolare condizione fisica - riferisce Bertoli - dovrebbe incuriosire ed aprire al nuovo, non allontanare.

Confrontarsi con una differenza, fisica o culturale, ci porta con brutalità a guardare i propri limiti. Non tutti siamo abili a fare alcune azioni ma non è detto che sia un male, è semplicemente una condizione di vita da accettare". "Ognuno di noi - aggiunge - ha la sua unicità, che bisogna portare a galla e far sì che sia distintiva, cosicché le differenze non siano più un qualcosa che divide le persone ma che le unisce". (ANSA).