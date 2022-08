Notte della Taranta, Irma Di Paola coreografa del Concertone

(ANSA) - BARI, 05 AGO - Sarà la pugliese Irma Di Paola a firmare le coreografie del Concertone della Notte della Taranta in programma il 27 agosto a Melpignano (Lecce). Dopo l'emozionante performance creata per Diodato all'Eurovision Song Contest, la coreografa tarantina approda sul palco della Taranta per realizzare dieci quadri sui brani proposti dal maestro concertatore Dardust.

"In occasioni come queste - ha detto Di Paola durante la conferenza stampa svoltasi a Corigliano d'Otranto in apertura del Festival Itinerante - spesso l'espressione 'sentirsi onorati' viene usata in modo automatico, perdendo forse un po' di valore. Ma mai come in questo momento, la parola 'onore' è l'unica possibile per definire ciò che sento dal momento in cui è stato soddisfatto il mio desiderio: lavorare per la mia terra e nei luoghi da cui provengo, in occasione di un evento iconico così importante per la cultura di questo territorio e del paese intero". Affermata creative director, Irma Di Paola collabora per le coreografie di 'Amici il serale' e 'Danza con me' con Roberto Bolle. (ANSA).