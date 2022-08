Musica: 'Notte del Liscio' in Romagna ricorda Raoul Casadei

(ANSA) - RIMINI, 05 AGO - Max Gazzè, Beppe Carletti, Dente, Rumba de Bodas, Bandabardo' saranno tra i protagonisti della settima edizione de 'La Notte del Liscio', festival dedicato al ballo tipico della Romagna e alle sue contaminazioni, che torna a Rimini e a Gatteo Mare (Forlì-Cesena) il 3 e 10 settembre per due sabati di folklore e allegria.

A Rimini il 3 Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra dedicano la serata centrale di "Balamondo World Music Festival 2022" al "Re del liscio" Raoul Casadei, ospite d'eccezione Max Gazzè ad interpetrare, con la sua Orchestra, i grandi classici del liscio Casadei. Il 10, a Gatteo Mare, Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento inaugurano la "Settimana del liscio" nel ricordo di Secondo Casadei, duettando con artisti come il rapper Moreno, Beppe Carletti, leader dei Nomadi, e la neo scoperta di Italia's Got Talent, Federico Martelli.

Ad aprire il 'Balamondo' venerdì 2 settembre saranno Cisco e la Bandabardò, mentre Rumba de Bodas, Dente e Zibba saranno protagonisti, il 4, della serata conclusiva. Oltre a celebrare Raoul Casadei, in questa edizione verrà omaggiato Federico Fellini. La 'Settimana del Liscio' (10-16 settembre) proporrà invece i migliori rappresentanti del fok emiliano-romagnolo, con duetti insoliti come quello fra Carletti e Moreno il Biondo, con il primo che con la sua fisarmonica interpreterà brani tradizionali del liscio e racconterà in musica alcuni momenti della storica band. A 'condire' il tutto, gli spettacoli di danza delle principali scuole di ballo romagnole. (ANSA).