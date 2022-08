Accuse plagio per Depp e Beck, 'testo rubato da un carcerato'

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Johnny Depp e Jeff Beck sono accusati di plagio per il testo di una canzone contenuta nel loro album '18'. Secondo quanto si legge su Rolling Stone, il duo avrebbe preso le parole di 'Sad Motherfuckin' Parade' da 'Hobo Ben', poesia e canzone scritta negli anni '70 da Slim Wilson, un detenuto accusato di omicidio e rapina.

Hobo Ben è un toast, una forma narrativa musicale tipicamente afroamericana antesignana del rap, che Slim Wilson, uno pseudonimo, incise nel 1976 nell'album Get Your Ass in the Water and Swim Like Me, dopo essere stato scoperto in una prigione del Missouri dallo studioso di folklore Bruce Jackson. "Le uniche due strofe - dice Jackson - che ho potuto trovare in tutto il pezzo a cui hanno contribuito Depp e Beck sono 'big time motherfucker' e 'bust it down to my level'". "Tutto il resto - continua - viene dalla performance di Slim nel mio libro. Non ho mai visto niente del genere. Pubblico cose da 50 anni e questa è la prima volta che qualcuno si prende qualcosa e ci mette sopra il suo nome".

Da parte loro, per bocca di alcuni portavoce, Depp e Beck hanno fatto sapere che esamineranno le accuse. (ANSA).