Compleanno con sorpresa per Tony Bennett, candidatura agli Emmy

Compleanno con sorpresa per Tony Bennett. Mentre il crooner si apprestava a spegnere 96 candeline come regalo è arrivata una candidatura individuale agli Emmy (gli Oscar della tv) per lo speciale con Lady Gaga, 'One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga', trasmesso dalla Cbs lo scorso novembre e basato su due serate di concerti al Radio City Music Hall di New York, in cui il duo si è esibito per l'ultima volta dal vivo. Oltre al cantante è candidata anche Lady Gaga.

La notizia della candidatura è stata confermata dalla Television Academy. Inizialmente lo speciale aveva già avuto nomination agli Emmy, tra le altre, nella categorie miglior regia, sia musicale che tecnica, e miglior varietà. Tuttavia i nomi dei due musicisti erano stati lasciati fuori in quanto non produttori. Poi la Television Academy ha rettificato e ha deciso di nominare individualmente sia Gaga che Bennett come presentatori dello show. Il tutto è stato ufficializzato il 2 agosto, alla vigilia del 96/o compleanno del cantante.

Bennett è stato costretto a ritirarsi dalle scene l'anno scorso a causa dell'Alzheimer. Sempre nel 2021 è uscito il suo 103/o ed ultimo album in studio intitolato 'Love for Sale', inciso insieme a Lady Gaga. Bennett e Gaga hanno cominciato a lavorare insieme nel 2011 con l'album 'Duets II' e nel 2015 hanno avuto la prima candidatura congiunta agli Emmy con lo speciale 'Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!'.