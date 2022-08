Partita del Cuore allo stadio di Monza il 7settembre

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Procede spedito il countdown verso la Partita del Cuore, tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527, in programma all'U-Power Stadium (Brianteo), il 7 settembre alle 21.15.

I nomi già confermati sono quelli di Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan, che scenderanno in campo insieme a Bugo, Leonardo, Bob Sinclar, Fabio Aru, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo.

Il ricavato della Partita del Cuore, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell'sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de "La Meridiana Società Cooperativa Sociale" e in favore dei bambini del "Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino".

Prevendita al via dal 2 agosto. (ANSA).