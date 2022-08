La Terrazza della Dolce Vita dopo Al Bano arriva Malgioglio

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Terza giornata, ieri lunedì 1° agosto, de La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale di incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, e che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini. Ottima la partenza dell'iniziativa, con una media di quasi 200 spettatori per serata. Al centro delle interviste con gli ospiti, il Paese che lasceremo ai giovani, tra Green Economy, digitalizzazione, investimenti strutturali e tanto altro. Tra gli ospiti più attesi Al Bano, protagonista anche del concerto in piazzale Fellini per Terrazza OFF. Il cantautore ha ripercorso gli inizi della sua carriera costellata di sacrifici e duro lavoro. A portare il suo saluto, sul palco, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Spazio quindi al giornalista, scrittore e direttore di ANSA Luigi Contu, che ha parlato del suo lavoro di ricerca e riscoperta della sterminata biblioteca di famiglia: migliaia di volumi raccolti in primis dal nonno Rafaele. Un lavoro sfociato in un libro ("I libri si sentono soli") e in una mostra con cui Contu ha voluto "riannodare i fili tra le generazioni".

Nell'immensa biblioteca, anche un libretto di Giuseppe Ungaretti dal titolo "L'inno", tirato in sole 50 copie e creduto a lungo scomparso. Insieme al libretto, è stato ritrovata anche una vignetta in cui l'autore ha colto il momento della consegna dell'opera. Grande successo anche il concerto di Al Bano in piazzale Fellini. Il salotto proseguirà domani, mercoledì 3 agosto, con l'artista, cantante e volto noto della Tv italiana Cristiano Malgioglio. (ANSA).