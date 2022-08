Bieber 'rinasce' a Lucca, 20mila fan in delirio

E' andata in scena ieri sera, tra le mura della città di Lucca, la 'rinascita' di Justin Bieber, la pop star canadese, tra le più famose di tutti i tempi, assente da circa un mese e mezzo dai palchi internazionali e dai riflettori a causa di problemi di salute. I 20mila spettatori accorsi in città per la serata conclusiva del Lucca Summer festival hanno potuto assistere a uno show che sapeva di riscatto e segnato da una gran voglia dell'artista di tornare a contatto con il suo pubblico dopo il drammatico annuncio della malattia: il tour mondiale, lanciato dopo la pubblicazione del sesto album 'Justice' era stato, infatti, interrotto a giugno dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che gli aveva parzialmente paralizzato il volto.

Il periodo di sofferenza e preoccupazione è svanito in una serata tanto attesa anche dai suoi fan che oggi sono stati ore in fila sotto il sole cocente per accaparrarsi il miglior posto da cui godersi il ritorno del loro beniamino. Dopo le esibizioni di Rkomi e Mara Sattej alle 21.30 un video proiettato sul maxi schermo anticipa l'ingresso del cantautore con immagini, voce e testo. "A volte può essere difficile vedere tutta la bellezza che mi circonda perché sono bloccato dal problema che ho davanti" una delle frasi del video. "Credo che Dio voglia che mi ami per quello che sono nel punto di percorso di vita in cui sono adesso. Se il mio percorso può aiutarvi non desidero altro. Vi amo gente" conclude la voce narrante di Bieber. Tra gli applausi dei fan, l'artista sale finalmente sul palco. Pantaloncini corti, petto nudo e cappellino colorato, la mise con cui Bieber canta e balla per oltre un'ora e mezzo facendo scatenare i fan in delirio. Ai cori "sei bellissimo", Bieber risponde ringraziando più volte il pubblico di essere presente stasera, "vi amo tanto ragazzi" dice prima di chiudere lo spettacolo. Il concerto è un mix tra hit della pop star, come Yummy, Baby e Sorry, e nuovi successi tratti dall'ultimo album, con cui ha raggiunto numeri da record: oltre 9 miliardi di streaming in tutto il mondo. Accompagnato sul palco dal suo corpo di ballo per le canzoni più marcatamente pop o dai chitarristi per i brani più intimi come Love Yourself ,Bieber non ha tradito le aspettative dei giovani fan, molti dei quali in lacrime. Negli oltre 20 brani in scaletta anche Reserve you, Holy, As i am, Ghost, Boyfriend, e i bis con Peaches e Anyone. Dopo la ripartenza da Lucca, Bieber proseguirà in agosto con cinque tappe in Europa prima di andare sui palchi di Sudamerica, Sudafrica, Medioriente, Asia, Australia, Nuova Zelanda e poi di nuovo Europa. Il concerto ha chiuso in bellezza l'edizione 2022 del Lucca Summer Festival, 15 spettacoli che hanno portato a Lucca decine di migliaia di persone.