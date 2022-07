Marmolada: dedicato a vittime il concerto "La mia Terra"

(ANSA) - FALCADE (BELLUNO), 30 LUG - E' stata dedicata alle vittime della tragedia della Marmolada la quarta edizione de "La mia Terra. Concerto", progetto musicale ideato e realizzato dal Maestro Diego Basso che ha visto oltre 1.000 spettatori stamani al Bosco degli Artisti, in località Le Buse a Falcade (Belluno).

L'iniziativa era stata promossa nel 2018, dopo la Tempesta Vaia. A 2000 metri di altitudine, quest'anno Basso e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana da lui diretta hanno suonato sul tema "Colonne sonore tra le vette", in collaborazione con il cartellonista Renato Casaro, che ha contribuito a rendere grande il cinema nel mondo.

In scaletta le colonne sonore di famose pellicole come "Conan il Barbaro" di Basil Poledouris e Zoë Poledouris, "L'ultimo imperatore" di David Byrne e Ryuichi Sakamoto. Quindi brani di Jerry Goldsmith tratti dai film Rambo e Supergirl, di John Barry da "Balla coi Lupi", poi Ennio Morricone con "C'era una volta in America", "Mission", "Gabriel's Oboe", "Vita nostra" e infine "I magnifici sette" con la colonna sonora composta da Elmer Bernstein.

Alle 11 vittime della Marmolada è stato dedicato un brano inedito di Basso, ispirato a "Signore delle Cime" di Bepi De Marzi, un canto-preghiera conosciuto e tradotto in tutto il mondo, dedicato dall'autore ad un compagno, morto qualche anno prima sotto una valanga. (ANSA).