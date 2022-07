Shakira accusata di frode fiscale, chiesti 8 anni

(ANSA-AFP) - BARCELLONA, 29 LUG - La giustizia spagnola ha annunciato oggi che chiederà più di otto anni di carcere per evasione fiscale contro la star colombiana Shakira, che rifiuta qualsiasi accordo e si dice pronta ad andare in giudizio.

Nella sua incriminazione, la procura di Barcellona ha indicato anche che chiederà una multa di quasi 24 milioni di euro alla cantante, accusata di aver trattenuto 14,5 milioni di euro dal fisco spagnolo tra il 2012 e il 2014.

Shakira, che ha dichiarato la sua innocenza, ha affermato mercoledì scorso che avrebbe rifiutato di siglare un accordo con l'accusa, preferendo un processo. Secondo i suoi legali, la possibilità di raggiungere un accordo resterebbe però ancora aperta almeno fino all'apertura dell'udienza in un tribunale di Barcellona, ;;mentre il rinvio a giudizio della star, 45 anni, non è stato ancora pronunciato.

La cantante, che ha denunciato una "totale violazione dei suoi diritti" e "metodi abusivi" da parte dell'accusa, è però "fiduciosa nel fatto che la giustizia le darà ragione", avevano reso noto i suoi consiglieri nei giorni scorsi. (ANSA-AFP).