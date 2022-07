Orchestra Piazza Vittorio apre Festival Pergolesi a Jesi

(ANSA) - JESI, 29 LUG - Sarà l'Orchestra di Piazza Vittorio, ensemble multietnico che nel 2020 ha vinto il David di Donatello come miglior musicista per una travolgente riscrittura del Flauto Magico di Mozart, a inaugurare domani, sabato 30 luglio, a Jesi il 22esimo Festival Pergolesi Spontini, al Teatro Pergolesi di Jesi. La manifestazione intitolata ai due compositori proporrà a Jesi e Maiolati Spontini, nelle Marche, oltre 30 eventi multidisciplinari, con concerti dal barocco al classico, dal jazz al pop, tra piazze e cantine, musei e teatri, sotto il segno unificante del tema "Come per magia". Il Festival si apre con una tre giorni di "Anteprima Festival"; dopo l'Orchestra di Piazza Vittorio, ci sarà show "Dancefloor" dedicato al ballo, al ritmo e alla musica che supera i generi, gli stili e le nazioni. nello show "Dancefloor",, e poi Fiorella Mannoia il 31 luglio in Piazza Federico II con "La versione di Fiorella tour 2022". Il 3 agosto, appuntamento con il compositore Nicola Piovani - premio Oscar per la colonna sonora de "La vita è bella", a Jesi protagonista di un racconto musicale con l'esecuzione di brani inediti e altri più noti, riarrangiati per l'occasione, "La musica è pericolosa - Concertato". Dopo l'anteprima, il festival riparte il 3 settembre con Pamela Villoresi e le musiche dal vivo dei compositori Cristian Carrara e Marco Attura nello spettacolo "Il silenzio in cima al mondo (i voli di Zoff nel cielo di Spagna '82)". Da segnalare, nel nome di Gaspare Spontini, il concerto spirituale per i detenuti del carcere di Montacuto di Ancona con il pianista Alexander Gadjiev (10 settembre), il concerto "Il violino fantastico" con ass. Talenti Vulcanici - Ensemble Giovanile della Pietà de' Turchini (8 settembre), gli Stabat Mater di Pergolesi e Caldara con Giulio Prandi sul podio di Coro e Orchestra Ghislieri (16 settembre), gli "Spontini Days" a Maiolati Spontini, guardando al 2024, anno delle celebrazioni per il 250/o anniversario della nascita del compositore. (ANSA).