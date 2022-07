Enzo Avitabile, esce "Salvami" feat. Ligabue

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 luglio 'Salvami', il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Enzo Avitabile in uscita a settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell'artista partenopeo e distribuito da Believe).

Nella canzone Enzo Avitabile (autore di testo e musica) duetta con un altro dei più importanti rappresentanti della musica italiana: Luciano Ligabue.

"'Salvami' - spiega Enzo Avitabile - è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l'uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso una sponda d'oro. È l'intera umanità che chiede a ogni singolo uomo di salvarla, rispettarla, prendersene cura. Salvami non è solo una canzone, ma un filo d'erba che spacca il cemento". (ANSA).