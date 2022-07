Stromae e Camila Cabello, prima volta insieme in Mon amour

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'artista belga Stromae pubblica il nuovo singolo "Mon amour", con una collaborazione d'eccezione: quella con la pop star mondiale di origine cubana Camila Cabello.

Prodotta dal fratello minore di Stromae - Luc Van Haver - ed originariamente presente nel terzo album in studio intitolato "Multitude", questa collaborazione porta il brano verso una dimensione più spensierata, in cui la voce sensuale di Camila si fonde al cantato baritonale dell'artista belga.

I due si sono incontrati al Met Gala tenutosi a New York City all'inizio di quest'anno. Con sorpresa di Stromae, Camila ha confessato il suo amore per l'ultimo album "Multitude", in particolare per "Mon amour". Senza battere ciglio, Stromae ha suggerito di provare a lavorare insieme ed è nata la collaborazione.

La canzone è accompagnata da un bizzarro videoclip, diretto da Julien e Quentin. Ambientato in "Villa Mon Amour" - un reality show di fantasia in cui i partecipanti non esitano ad utilizzare tutte le loro risorse per vincere - amicizia, seduzione e tradimento sono inevitabili. "Lungi dal prendere in giro i reality - spiega Luc Van Haver -. Il riferimento serve solo per far emergere al meglio la parte più comica e leggera che canta Stromae nelle sue canzoni... d'altronde, in questi partecipanti c'è un po' di ognuno di noi".

Stromae continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo con il suo tour mondiale che il 20 luglio ha fatto tappa a Milano. Prossimo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma il 16 maggio 2023. (ANSA).