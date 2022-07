Locomotive jazz in Salento, Morgan e Sangiorgi tra ospiti

(ANSA) - LECCE, 26 LUG - Venticinque appuntamenti per otto giorni di musica, incontri, libri e concorsi per la 17/a edizione di 'Locomotive jazz festival' che si svolgerà a Sogliano Cavour (Lecce) a partire dal 31 luglio. A chiudere l'evento il 9 agosto il concerto di Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro, alle 4.30 con 'Alba Locomotive', sulla spiaggia Marina di San Cataldo. Tanti i nomi in cartellone, tra cui gli Yellowjackets, Morgan, Eugenio Finardi, Tullio De Piscopo, Paolo Fresu e Rita Marcotulli, Raffaele Casarano, Luca Aquino e Giovanni Guidi.

'Maschere' è il tema che anima questa diciassettesima edizione. "Viviamo in un tempo - racconta il direttore artistico Raffaele Casarano - in cui 'nascondersi' spesso dietro una metaforica maschera è divenuto ormai un fattore quotidiano, mostrandosi spesso per ciò che non si è nella realtà". "La musica, attraverso il Locomotive, intende liberare - spiega - questo luogo comune, riportandoci nella verità, fatta di incontri, di umili sorrisi ultimamente spesso nascosti dalle mascherine a causa di una pandemia che finalmente sembra essere lontana".

L'edizione di quest'anno presenta anche una novità, rivolta soprattutto ai musicisti più giovani. Domenica 31 luglio, nel centro di produzione Locomotive Lab, avrà luogo il "Primo Concorso per Saxofono Italiano" con il concerto del Collettivo Italiano di Sassofoni. "Il Locomotive è ormai da anni - si legge in una nota - un Festival sensibile alle tematiche ambientali e da quest'anno è entrato a far parte di 'Jazz takes the green', ovvero, la rete dei Festival Jazz italiani ecosostenibili".

