Strage via Palestro: Requiem davanti opera Cattelan al cimitero

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Il 27 luglio al Cimitero monumentale di Milano risuoneranno le note del Requiem di Mozart per ricordare le cinque vittime della strage di via Palestro, dove un'esplosione dilaniò anche il muro esterno del Padiglione di Arte Contemporanea.

Le macerie di quel muro furono raccolti da Maurizio Cattelan che nel 1994 li ha trasformati nell'opera d'arte Lullaby, donata quest'anno al Comune di Milano e in mostra proprio tempio crematorio del Cimitero monumentale fino al 6 novembre, per poi essere collocata al museo del Novecento. Da qui l'iniziativa, promossa dall'artista e dal Comune stesso, di un concerto gratuito al cimitero esattamente a 29 anni dalla strage.

Davanti all'ossario centrale, Ruben Jais dirigerà LaBarocca nel Requiem di Mozart con il finale di David Del Puerto per ricordare i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e il venditore ambulante Moussafir Drissalle. (ANSA).