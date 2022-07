Bellini festival, 14esima edizione a Catania dal 23 settembre

(ANSA) - CATANIA, 25 LUG - Si terrà a Catania, dal 23 settembre al 3 novembre, la 14esima edizione del Bellini festival, fondato dal regista e scenografo Enrico Castiglione insieme al portale www.musicalia.tv. Sarà inaugurato al teatro Metropolitan con una nuova produzione de 'La Sonnambula' e andrà in replica fino al 25 settembre. In programma concerti alla Badia di Sant'Agata e in varie chiese di Catania.

Il 3 novembre, giorno del 221esimo anniversario della nascita di Vincenzo Bellini due concerti alle 17.30 alla Badia di Sant'Agata e alle 20 al Duomo. Prevista anche una sezione "Bellini Renaissance" con mostre e proiezioni di film e documentari. (ANSA).