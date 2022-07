Verdena, il 23 settembre il nuovo album "Volevo Magia"

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Si intitola "Volevo Magia" il nuovo album dei Verdena in uscita il 23 settembre, su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music.

"Volevo Magia" è il settimo disco di inediti nella carriera della band di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli e arriva dopo la recente pubblicazione dell'album "America Latina, music inspired by the film", realizzato per il film dei fratelli D'Innocenzo, e pone così fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi "Endkadenz". Al nuovo disco farà seguito un tour, prodotto da DNA Concerti, che porterà i Verdena nei club italiani. Il via da Bologna il 29 ottobre. (ANSA).