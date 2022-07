Giovanni Truppi, online piattaforma Infinite Possibilità

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Una mappa digitale che guida, passo dopo passo, attraverso strade di un mondo nuovo e in continuo divenire, fatto di musica, parole e immagini. Un viaggio sonoro e artistico condiviso, che si muove in una geografia immaginaria spostandosi su coordinate sempre inedite e sorprendenti. È online Infinite Possibilità, una piattaforma (infinitepossibilita.com) in cui Giovanni Truppi accompagna il suo pubblico alla scoperta del suo nuovo percorso artistico.

Un mosaico creativo che si comporrà nel tempo, pezzo per pezzo; un cantiere a cielo e cuore aperto sulle nuove canzoni di Truppi e allo stesso tempo un habitat che man mano si definirà per loro. "Infinite Possibilità vuole essere una sorta di archivio-mondo, afferma l'artista, che, a partire dalle canzoni, vorrei arrivasse ad avere una vita propria e nel quale vorrei condividere materiali di lavorazione, riflessioni, musica e i contributi di chi, se vorrà, potrà interagire con quello che sto scrivendo attraverso un dialogo che ho avviato da qualche settimana su un canale Telegram aperto apposta per l'occasione".

Infinite Possibilità è uno dei frutti del profondo sodalizio artistico che Giovanni Truppi ha stretto con l'artista Aldo Giannotti, cominciato con il singolo Alcune Considerazioni (per il quale Giannotti ha realizzato cover e video).

Intanto è in rotazione radiofonica Alcune Considerazioni, il singolo che segna l'ingresso di Truppi in Virgin Music Label and Artist Services, la divisione di Universal Music Group recentemente aperta in Italia. Una canzone che mescola elementi provenienti sia dal rock che dalla musica elettronica e che incarna - ancora una volta - l'anima artisticamente anarchica di Truppi. Prosegue inoltre il tour estivo che porterà l'artista ad attraversare tutta l'Italia con la sua musica. (ANSA).