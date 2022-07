Salvatore Accardo in concerto il 24 luglio a Pietrasanta

(ANSA) - PIETRASANTA, 23 LUG - Il maestro Salvatore Accardo sarà il protagonista del terzo appuntamento di 'Pietrasanta in Concerto', il festival ideato e diretto da Michael Guttman e che ha ospitato i più eccellenti musicisti internazionali.

L'appuntamento è per domani, domenica 24 luglio, alle ore 21.30, nel Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta (Lucca).

Quello di Accardo a 'Pietrasanta in Concerto', si spiega in una nota, sarà un ritorno in grande stile, dopo alcuni anni di assenza, l'ultima nel 2017, per la gioia del pubblico che lo attende sempre con massimo entusiasmo. Sul palco sarà solista e direttore, alla guida della sua Orchestra da Camera Italiana e della quale fanno parte musicisti italiani, tutti discendenti dalla stessa scuola, testimoni dell'eccellenza del nostro Paese nel mondo, tra cui i solisti Laura Gorna violino, Cecilia Radic violoncello, Francesco Fiore viola, Ermanno Calzolari, contrabbasso, Laura Manzini pianoforte.

Il concerto, come ha voluto il maestro Guttman, sarà quindi l'occasione per ascoltare la grande musica interpretata dai 'Maestri italiani'. Il programma musicale della serata sarà ampio e variegato con musiche di Rossini, Vivaldi, Sarasate, Halvorsen, Piazzolla e Bottesini.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria della Versiliana, online e nei punti vendita del circuito Ticketone. Sono in vendita anche alla biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta nei giorni di concerto. (ANSA).