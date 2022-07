Musica e clima, in Puglia il tour green di Elisa con Legambiente

(ANSA) - BARI, 23 LUG - Fa tappa in Puglia il 'Back to the Future Live Tour' di Elisa che sta portando in giro per l'Italia la raccolta fondi voluta dalla cantante per mettere a dimora alberi in tutto il Paese nell'ambito del progetto 'Music For The Planet' di Music Innovation Hub, AWorld, Legambiente ed Elisa.

La cantante, in qualità di advocate/champion della campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDG Action Campaign), ha scelto di dedicare al tema del clima e alla sostenibilità il suo tour, iniziato a fine maggio con l'Heroes Festival di Verona e in corso per tutta l'estate 2022.

"L'interesse di Elisa e di Heroes Festival per il Life Terra e la lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riforestazione è una importantissima opportunità di cui siamo grati - spiega il direttore di Legambiente Puglia Ruggero Ronzulli -. La messa a dimora di nuovi alberi realizzata grazie alla raccolta fondi attivata con Music for the planet, che avverrà secondo i parametri del progetto europeo in almeno un'area per ogni regione italiana, coinvolgerà cittadini e attivisti sul territorio nella cura delle nuove piante e nella sensibilizzazione e diffusione dei comportamenti più idonei per un futuro sostenibile". Nei concerti del 23 luglio a Lecce e del 24 a Molfetta (Bari), Legambiente animerà uno spazio dedicato all'informazione ambientale con workshop e attività sul tema clima e stili di vita. Al banchetto sarà possibile fare e postare foto realizzate ad hoc con fondale e gadget dedicati al progetto. (ANSA).